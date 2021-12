Android Update Bulletin week 50: deze toestellen kregen updates

In de laatste weken van het jaar zitten fabrikanten niet stil. Ook in de afgelopen weken zijn er weer verschillende updates verspreid naar de verschillende toestellen. Welke apparaten zijn bijgewerkt met een nieuwe update, lees je in het Android Update Bulletin van week 50.

Android updates in week 50

In de afgelopen week zijn ook weer voor een hoop toestellen updates verschenen. Waar voor diverse toestellen in de afgelopen tijd de nieuwe update van december al werd uitgerold, is deze er nu ook eindelijk voor de Pixel-devices. Deze liet in sommige gevallen iets langer op zich wachten dan normaal. Welke apparaten allemaal bijgewerkt zijn met een nieuwe update, zetten we hieronder voor je op een rij.

Google

Nokia

Nokia X20: Android 12

OnePlus

OnePlus 6: OxygenOS 11.1.2.2 met beveiligingsupdate november

OnePlus 6T: OxygenOS 11.1.2.2 met beveiligingsupdate november

OnePlus 9: OxygenOS 11.2.10.10 met beveiligingsupdate november

OnePlus 9 Pro: OxygenOS 11.2.10.10 met beveiligingsupdate november

Oppo

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!