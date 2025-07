Nieuwe beveiligingsupdate voor Motorola Edge 50 Neo, Razr 60 Ultra en Galaxy A35

Drie Android-devices worden door de fabrikant bijgewerkt met een nieuwe update. Dit zijn de Samsung Galaxy A35, Motorola Edge 50 Neo en Razr 60 Ultra. Beide telefoons krijgen een andere update, maar zijn wel daarmee weer een stukje veiliger geworden.

Samsung en Motorola met update

Motorola rolt een nieuwe update uit voor de Motorola Edge 50 Neo. De smartphone die we eerder aan de tand hebben gevoeld in de Motorola Edge 50 Neo review, ontvangt beveiligingsupdate juni 2025. Deze update werd vorige maand uitgebracht door Google. We horen van Wijtze en Erwin dat hun toestel de update inmiddels heeft mogen ontvangen. Met de update worden enkele kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Tevens is er een update voor de Motorola Razr 60 Ultra, die bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van juli.

Samsung

Bij Samsung zien we ook een update; en wel voor de Galaxy A35. Arjaan laat ons weten dat de telefoon de nieuwe update heeft ontvangen. Met de 286MB grote update wordt de beveiligingsupdate van juli uitgerold. Zover bekend brengt de update verder geen andere verbeteringen of nieuwe functies. Wel pakken fabrikanten doorgaans dit moment aan om bugfixes door te voeren.

Je krijgt een melding als je de update kunt downloaden.

Samsung Galaxy A35 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro