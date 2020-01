Cat S32 gepresenteerd: robuuste smartphone met Android 10

Het portfolio smartphones van fabrikant Cat is uitgebreid met de nieuwe Cat S32. De nieuwe telefoon is voorzien van een robuuste behuizing en draait direct op Android 10, met de zekerheid van een update naar Android 11.

Cat S32

Fabrikant Cat is bekend van de verschillende robuuste smartphones die tegen een stootje kunnen. De nieuwe Cat S32 is er hier ook één van en is nu aangekondigd door de fabrikant. De Cat S32 moet tegen een val van 1,8 meter hoog kunnen, zelfs op een stalen ondergrond. Het toestel is ook geslaagd voor de IP68-certificering en kan gedurende 35 minuten op 1,5 meter diepte onder water worden gehouden.

Als we kijken naar de techsheet dan zien we dat de Cat S32 een 5,5 inch beeldscherm meekrijgt met een HD+ resolutie. Daarbij is het scherm dankzij ‘DragonTrail Pro Glass’ met natte vingers of handschoenen te bedienen en is het krasbestendig. De S32 krijgt een quad-core processor mee; de MediaTek Helio A20. Verder is er 32GB opslagruimte (uitbreidbaar) en 3GB aan werkgeheugen. De accucapaciteit komt uit op 4200 mAh.

Het maken van foto’s kan met de 5 megapixel front-camera of 13 megapixel camera aan de achterzijde. Interessant is dat het toestel direct vanuit de doos op Android 10 draait. Cat heeft al aangegeven dat de Cat S32 ook de Android 11 update kan verwachten. De telefoon komt in het tweede kwartaal van 2020 op de markt voor een prijs van 299 euro.