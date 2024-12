Google Contacten krijgt videobel-ondersteuning voor apps van derden

Binnenkort zal de Google Contacten-app mogelijk een handige nieuwe functie bieden waarmee gebruikers een standaard-app voor videogesprekken kunnen instellen. Deze verandering, momenteel in de testfase, zorgt ervoor dat je sneller kunt videobellen via je favoriete app.

Videobellen in Google Contacten-app

Momenteel worden videogesprekken via Google Contacten standaard afgehandeld door de provider. Als je een andere app wilt gebruiken, zoals WhatsApp of Zoom, moet je extra stappen ondernemen. Bijvoorbeeld door in de contactgegevens naar de sectie ‘Verbonden apps’ te gaan en daar handmatig een app te kiezen. Dit proces kan omslachtig zijn, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen.

Hoe de nieuwe functie werkt

Een APK-teardown van de bètaversie van Google Contacten (v4.46.53.705303683) laat zien hoe de nieuwe functie zou kunnen werken. Gebruikers kunnen lang op de videogesprekknop van een contactpersoon drukken om een standaard-app te kiezen. Zodra je een app selecteert, wordt het standaardpictogram van de provider vervangen door dat van de gekozen app in de contactgegevens. Vanaf dat moment start je videogesprekken voor dat contact direct via de geselecteerde app.

Als een contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft, kun je door lang op de knop te drukken eenvoudig kiezen welke optie je wilt gebruiken. In situaties waar een app, zoals WhatsApp, geen ondersteuning biedt voor een bepaald nummer of regio, schakelt het systeem automatisch terug naar een door de provider aangestuurd videogesprek. Dit wordt visueel aangegeven met een netwerkbalkpictogram.

Gebruiksvriendelijkheid`

Hoewel deze update geen revolutionaire verandering is, kan het wel veel gebruikersgemak opleveren. De mogelijkheid om standaard een app als WhatsApp, Zoom of Telegram te gebruiken, sluit beter aan bij de manier waarop veel mensen tegenwoordig communiceren. Vooral voor apps die populair zijn in verschillende regio’s, zoals Facebook Messenger en Snapchat in de Verenigde Staten, of professionele tools zoals Teams en Google Meet, maakt deze functie het leven net iets eenvoudiger.

Deze nieuwe functie is nog niet beschikbaar in de huidige versie van Google Contacten. De verwachting is dat deze ergens volgend jaar wordt uitgerold.