Google Contacten app brengt design-veranderingen met integraties

Google werkt aan verschillende nieuwe functies voor de Google Contacten-app. Deze aankomende veranderingen zullen binnenkort uitgerold worden voor de applicatie. Met de update wil Google app verder verbeteren.

Google Contacten krijgt nieuwe functies

De Contacten-app van Google brengt toegang tot de contactpersonen, maar de applicatie doet meer. Met de nieuwe functies die nu opgedoken zijn, wordt gewerkt aan een verbeterde gebruikerservaring. Hoewel de functies nog niet beschikbaar zijn, beloven ze interessante toevoegingen aan de populaire contacten-app.

Een van de opvallende veranderingen is het opnieuw ontworpen uiterlijk van de knoppen voor bellen, sms’en en andere acties. Deze knoppen worden nu weergegeven als een cirkel met een pictogram erin.

Een andere nieuwe toevoeging is de tegel genaamd ‘Google Maps – Locatie delen’. Wanneer je op deze tegel klikt, opent zich een kaart met de locatie van het contact, maar enkel als de ander de locatie met je heeft gedeeld. Dit kan handig zijn om snel te zien waar een contact zich bevindt en kan van pas komen bij het plannen van afspraken of het vinden van een plaats om elkaar tegen te komen. In Google Maps is het al langer mogelijk om je locatie te delen.

Daarnaast zal er een nieuwe tegel verschijnen op het tabblad ‘Hoogtepunten’, die suggesties geeft voor wie je aan je favorieten kunt toevoegen. Deze suggesties worden gebaseerd op je interacties met contacten. Het doel hiervan is om het gemakkelijker te maken om de belangrijkste contacten snel te vinden en toegang te krijgen tot de gegevens van hem of haar.

Deze nieuwe functies vormen een aanvulling op eerdere ontdekte veranderingen, zoals de tijd- en weertegel bij het adres van het contact thuis en de nieuwe weergave van foto’s in een rond kader. De functies zijn opgedoken in een testversie, het is nog niet bekend wanneer Google de functionaliteit breed beschikbaar stelt.