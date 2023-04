Google Contacten laat je de tijd en het weer zien bij contactpersoon

Een nieuwe verbetering staat klaar voor de Google Contacten app. De applicatie van Google zelf wordt uitgebreid met fijne verbeteringen. Denk aan de tijd van de contactpersoon en het actuele weer.

Google Contacten met verbeteringen

Google lijkt te werken aan een prettige verbetering voor de Google Contacten app. Zeker wanneer je contactpersonen hebt die in het buitenland wonen, kan dit van toegevoegde waarde zijn. In verschenen screenshots dat er namelijk meer informatie wordt toegevoegd aan de app. Het gaat om verbeteringen die we zien voor de Android-app.

In de toekomst kan het zomaar zijn dat je bij een contactpersoon meer informatie aangeboden krijgt. Denk aan de actuele tijd bij die persoon, het huidige weer bij diegene en de temperatuur. Dit samen met de plaatsnaam van het contact. De informatie wordt getoond als je bij een contact de adresgegevens hebt ingevuld.

In de Google Contacten app zien we verder een vernieuwde fotoweergave van een contact. Tevens kan, als het nummer van diegene gekoppeld is aan een Google-account, rechtstreeks de locatie gedeeld worden via de Google Contacten app. Dit kan dankzij de nieuwe knop om je locatie te delen, waarbij uiteraard weer gebruik gemaakt wordt van Google Maps.

Het is niet bekend wanneer Google de nieuwe verbeteringen doorvoert in de Google Contacts app.