Livestream: Samsung Unpacked 2022 met aankondiging S22

Samsung heeft vandaag haar grootste aankondiging van het jaar gepland staan. Hier gaan we meerdere nieuwe producten zien. Wil je niks missen, dan kun je de livestream volgen.

Livestream Galaxy S22

Nog een paar uur wachten en dan is het zover. Samsung presenteert vandaag eindelijk de langverwachte Galaxy S22-serie; de telefoons die in de afgelopen weken veel in het nieuws zijn gekomen. Daarnaast is het vermoeden dat Samsung van plan is om een nieuwe serie tablets te presenteren. In de afgelopen weken is er veel nieuws verschenen over de Samsung Galaxy Tab S8, S8+ en de S8 Ultra.

Uiteraard lees je op DroidApp alle informatie over de aankondiging, maar wil je er zelf ‘live bij zijn’, dan kun je de livestream volgen. Samsung zendt de aankondiging, die begint om 16:00 uur Nederlandse tijd live uit. Je kunt de video hieronder live volgen.