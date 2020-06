Microsoft Defender ATP-app komt beschikbaar voor Android

Het lag al in de lijn der verwachting, en nu is het zover. Microsoft heeft een eerste stap gezet om beveiligingstool Defender ATP beschikbaar te stellen op Android.

Defender ATP voor Android

Microsoft heeft een nieuwe applicatie voor Android aangekondigd. Het is beveiligingssoftware Microsoft Defender. De toepassing krijgt de volledige naam Microsoft Defender ATP. Deze versie is overigens helaas niet voor iedereen beschikbaar.

Microsoft zal Defender als eerst vrijgegeven voor Enterprise-gebruikers, en ook in eerste instantie aan degenen die gebruikmaken van preview-functies in het Defender Security Center. Bedrijven kunnen hierin de toestellen die binnen het bedrijf in gebruik zijn, in de gaten houden op het gebied van beveiliging.

Defender ATP voor Android is uitgerust met verschillende tools die de beveiliging van het Android-apparaat in de gaten moeten houden.

Bescherming tegen phishing

Het blokkeren en beschermen van pagina’s en kwaadaardige applicaties

Beperk de toegang tot bedrijfsgegevens op risicovolle apparaten

Bediening via een centraal paneel

Bescherming tegen onveilige verbindingen

Bestandsanalyse

Cloudgebaseerde bescherming op basis van deep learning

Vooralsnog is de tool dus alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers. Het is niet bekend of Microsoft Defender ook voor consumenten beschikbaar komt.