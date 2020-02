‘Windows Defender anti-virus komt naar Android’

Microsoft is van plan om haar anti-virus dienst Windows Defender uit te brengen voor Android. Dit zou Microsoft bevestigd hebben en zo wil het ook in die tak aanwezig zijn op de smartphone.

Windows Defender naar Android?

Volgens CNBC is Microsoft van plan een mobiele versie van Windows Defender uit te brengen voor het besturingssysteem Android, dit heeft Microsoft bevestigd. Dit zou volgens de bron binnenkort al moeten gebeuren, maar een datum wordt niet gegeven. Daarbij zou de toepassing ook uit moeten komen voor Apple iOS.

Toen een paar jaar geleden duidelijk werd dat de mobiele versie van Windows, Windows Phone en Windows Mobile het niet gingen halen op de smartphonemarkt, heeft Microsoft zijn pijlen ergens anders op gericht. Zo bracht het al verschillende eigen apps uit voor Android en is Microsoft ook eigenaar van de toetsenbord-app SwiftKey. Nu werkt het ook aan een eigen Dual Screen telefoon met Android en werkt het samen met Samsung.

Met Windows Defender voor Android zou Microsoft betere bescherming willen bieden voor de smartphone. Steeds meer apparaten worden onderworpen aan phishing en kunnen hackers op slinkse wijze inloggegevens en wachtwoorden buitmaken. Het is niet beschikbaar of Windows Defender gratis of tegen betaling beschikbaar komt. In Windows voor de pc zit het anti-virus programma ingebakken.