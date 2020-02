Microsoft Surface Duo met Android is gespot in het wild

In oktober vorig jaar toonde Microsoft haar nieuwe Android-smartphone. Deze telefoon was voorzien van twee schermen en kreeg de naam Surface Duo mee. Nu zien we het toestel ‘in het wild’.

Surface Duo in het echte leven

Microsoft maakt daadwerkelijk werk van een eigen Android-smartphone. Het lijkt erop dat Microsoft toestellen heeft gegeven aan developers. Hiermee kunnen ze kijken hoe hun apps werken op de twee schermen. Het gaat om pre-productie modellen, dus er kan nog wel het één en ander veranderen.

De Microsoft Surface Duo zal verschillende schermindelingen ondersteunen om zo de apps en toepassingen te tonen. Dat is terug te zien in bovenstaande foto. In de video zien we nog wel wat verbeterpunten, zo zien we haperingen en dingen die niet helemaal vloeiend lopen. Echter is dit te verklaren doordat het een pre-release model is. Het is niet bekend wanneer de definitieve versie beschikbaar komt. Wat denk jij van de Surface Duo?