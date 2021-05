Microsoft voegt Chromecast-ondersteuning toe aan OneDrive-app

De bestandsbeheerder OneDrive van Microsoft, heeft een nieuwe update ontvangen. De nieuwste versie van de applicatie brengt ondersteuning voor de Chromecast. Die functie heeft lang op zich laten wachten.

OneDrive met Chromecast-ondersteuning

Er is een nieuwe update uitgebracht voor de OneDrive app van Microsoft. De applicatie kan gebruikt worden voor het (online) opslaan van je bestanden. Daarbij kan het ook een handige tool zijn voor het opslaan van een back-up. Ook kun je verschillende soorten bestanden synchroniseren tussen meerdere apparaten. Microsoft OneDrive is een alternatief voor Google Drive, dat ook gratis online opslagruimte aanbiedt.

De nieuwe update die vanaf nu gedownload kan worden voor OneDrive voegt één nieuwe functie toe aan de app; ondersteuning voor de Google Chromecast. Opvallend is dat Microsoft aangeeft dat het een veelgevraagde functie was. Het heeft echter nog een tijd geduurd totdat deze voor iedereen beschikbaar kwam. Je kunt de update uit de Google Play Store downloaden via onderstaande button.