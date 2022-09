Moto E22 verschijnt in officiële foto’s

Een nieuwe instapper van Motorola zal binnenkort haar debuut maken. Het is de Moto E22, waarover we nu meer te weten komen.

Moto E22 in beeld

In het geruchtencircuit is de Moto E22 opgedoken. De nieuwe smartphone van Motorola maakt vermoedelijk binnenkort haar debuut en is nu te zien in officiële foto’s. Hierbij komen we het één en ander te weten over het nieuwe model, en weten we ook gelijk in welke kleuren het toestel leverbaar wordt.

De nieuwe Moto E22 komt in de kleuren wit, lichtblauw en donkerblauw op de markt en zal een prijs krijgen van rond de 100-150 euro. Hiermee bevindt het zich in een ander segment dan de vorige week aangekondigde Motorola Edge 30 Neo, Fusion en Ultra, waarvan we een uitgebreide preview hebben gepubliceerd.

Motorola zal de Moto E22 voorzien van een 5000 mAh batterij, samen met een MediaTek Helio G37 chipset en ook een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Verdere informatie is helaas nog niet opgedoken, maar daar komen we ongetwijfeld meer over te weten in de toekomst.