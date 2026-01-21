Motorola Moto G67 en G77 uitgelekt: alle specificaties

Het lijkt erop dat Motorola binnenkort met een nieuwe reeks Moto G-toestellen komt. De fabrikant komt in het nieuws met de Moto G67 en Moto G77. De twee modellen zijn uitgelekt bij een Griekse retailer, waardoor we alle details en specificaties komen te weten.

Moto G67 en G77 uitgelekt

Met dank aan een retailer uit Griekenland, komen we te weten welke plannen Motorola heeft met de nieuwe Moto G-serie. Twee toestellen die binnenkort hun debuut zullen maken, zijn uitgelekt in het geruchtencircuit. Het gaat om de Moto G67 en de Moto G77. Het eerstgenoemde model moet niet verward worden met de Moto G67 Power, die eerder voor sommige regio’s al werd gepresenteerd.

Moto G67

Om te beginnen is er de Moto G67. Dit toestel wordt voorzien van de MediaTek Dimensity 6300 chipset. Aan de voorzijde is er een 6,8 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Voor het maken van foto’s is er de 32 megapixel front-camera voorop, of een 50 megapixel camera aan de achterzijde. Ook vind je aan die kant een 8 megapixel groothoeklens.

Motorola voorziet de Moto G67 van IP64-certificering, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een microSD-geheugenkaart, al gaat dit wel ten koste van het tweede simkaartslot. Interessant is dat het toestel ook ondersteuning lijkt te hebben voor eSIM, net als WiFi 5 en Bluetooth 5.4. De 5200 mAh accu kan opgeladen worden met een maximale laadsnelheid van 30W. De smartphone verschijnt op de markt met Android 16.

Moto G77

Een segment hoger vinden we de Moto G77. Deze smartphone wordt eveneens voorzien van een 6,8 inch AMOLED-scherm, met dezelfde resolutie en verversingssnelheid. De chipset is de MediaTek Dimensity 6400, samen met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Ook hier kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart. Net als bij de Moto G67 is er een 5200 mAh accu met 30W opladen, Android 16 en een IP64-certificering.

Anders is wel de camera-opstelling. Nog steeds gaat het om twee lenzen en vermoedelijk nog een extra sensor. De hoofdcamera is een 108 megapixel lens, bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens. Informatie over de releasedatum en de prijs is er nog niet. Maar vermoedelijk duurt het niet lang voordat we hier meer over te weten komen.