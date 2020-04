Nokia 4.2: update naar Android 10 wordt uitgerold

HMD Global heeft de smaak goed te pakken met het updaten van haar smartphones. Nu is de Nokia 4.2 aan de beurt. Voor dit toestel wordt de update naar Android 10 uitgerold.

Nokia 4.2 krijgt Android 10

De Nokia 4.2 is een erg interessant toestel, welke je nu voor een prima prijs kunt kopen. Ons oordeel erover kun je lezen in de Nokia 4.2 review. De smartphone werd op de markt gebracht met Android 9 Pie, en nu staat de grote update naar Android 10 klaar. Dit betekent dat je kunt profiteren van een hoop nieuwe functies.

Allereerst is er het volledige donkere thema. Hierdoor worden alle (ondersteunende) apps in een donkere kleur gegoten en oogt dit rustiger aan de ogen. Daarbij krijg je meer te zeggen over je privacy. Je kunt per app instellen welke applicatie toegang mag hebben tot je locatie en zo ja, wanneer dit mag. Daarnaast zijn de notificaties verbeterd met snelle acties.

De Nokia 4.2 krijgt de update naar Android 10 vanaf nu aangeboden. Als eerst zal een deel van de wereldwijde gebruikers de update krijgen; om precies te zijn 10 procent van de bezitters. Op 12 april moet het aantal gebruikers dat de update heeft ontvangen op 50 procent liggen. De uitrol van de Android 10 update voor de Nokia 4.2 moet op 14 april geheel voltooid zijn.