Nova Launcher Prime tijdelijk afgeprijsd naar 0,59 eurocent

Launchers zijn er in vele soorten en maten in de Google Play Store. Eén van de succesvolle launchers voor Android is Nova Launcher. De uitgebreidere Prime-versie kun je nu met korting downloaden.

Nova Launcher Prime in de aanbieding

Nova Launcher is één van de populairste launchers voor Android. De applicatie telt meer dan 50 miljoen installaties. De applicatie geeft je veel mogelijkheden om het startscherm en de rest van de interface naar eigen wens aan te passen. Je kunt verschillende gebaren gebruiken, net als de mogelijkheid om apps te verbergen zonder ze te verwijderen en groepen te maken in de app-drawer.

Nova Launcher Prime is de uitgebreide versie die nog meer mogelijkheden heeft te bieden. Speciaal voor de feestdagen is Nova Launcher Prime flink afgeprijsd in de Google Play Store. De normale prijs komt uit op 5,25 euro, maar dankzij de aanbieding betaal je slechts 0,59 eurocent. Het is niet bekend wanneer de aanbieding stopt, dus wacht niet te lang.