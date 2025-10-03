‘Oppo Find X9-serie komt over twee weken: nog meer foto’s’

Oppo komt binnenkort met haar nieuwe smartphoneserie in het hogere segment. De Find X9 en de Find X9 Pro krijgen over twee weken hun introductie. We zien ook nieuwe beelden van de twee devices.

Oppo presenteert Find X9-serie op 16 oktober

Op 16 oktober zou het doek van de Find X9-serie gehaald worden. Dit wordt duidelijk uit een bericht dat het merk zelf deelt. Dat is overigens niet het enige dat Oppo deelt; want op het wereldwijde web zien we ook foto’s van de achterzijde van de smartphone. Dat is goed om te zien, aangezien eerder de alleen de voorzijde te zien was op beelden. De datum die gedeeld wordt, geldt voor de introductie in thuisland China. Het is op dit moment niet bekend wanneer Oppo de Europese aankondiging gepland heeft staan.

Bij het zien van de foto’s zien we een opvallend ontwerp. De modellen van Oppo tonen namelijk eenzelfde design als het nieuwe ontwerp van de OnePlus 15. Bekend is dat alle twee de modellen door Oppo worden voorzien van de MediaTek Dimensity 9500 chipset. Het meest opvallende is de gigantische batterij. De Find X9 krijgt een 7025 mAh batterij, terwijl de Pro het mag doen met een 7500 mAh accu. Opladen kan bedraad met 80W, of draadloos met 50W. Opvallend is dat Oppo nog kiest voor de samenwerking met Hasselblad, terwijl OnePlus kiest voor een eigen beeldverwerkingssysteem.

Voor de Oppo Find X9 heeft het merk een 6,59 inch AMOLED-scherm bedacht, en een 6,78 inch paneel voor de Pro-versie van de Find X9-serie. Voor de camera van de Find X9 Pro spreken geruchten over een hoofd- en groothoeklens van 50 megapixel en een telelens van 200 megapixel. Hiermee moet het mogelijk zijn om 3x optische zoom te gebruiken. Specificaties over de camera van de Find X9 zijn nog niet helder.

Of Oppo beide telefoons uitbrengt in Nederland, dat is nog onduidelijk. Bij de vorige generatie bracht het merk alleen de Find X8 Pro uit. Die kwam prima uit onze test.