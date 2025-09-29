OnePlus-toestellen kampen met serieus veiligheidsprobleem

Ben je in het bezit van een OnePlus-toestel, dan is het goed om te weten dat er een serieus veiligheidsissue is met de toestellen. Er zit een flinke kwetsbaarheid in de SMS-toepassing. Een update is onderweg, maar laat nog wel even op zich wachten.

Veiligheidsprobleem in OnePlus-toestellen

Smartphones van OnePlus kampen met een kwetsbaarheid die misbruikt kan worden, zonder dat je dit als gebruiker doorhebt. Uit een bericht van een cybersecuritybedrijf, komt naar voren dat er een zogenaamd ‘exploit’ is aangetroffen die permissies kan laten omzeilen. Het probleem komt voor bij recente als bij oudere toestellen voor. Dit gaat volgens de informatie terug tot OxygenOS 12, dat op de OnePlus 8T te vinden was.

Door aanpassingen te doen aan het Telephony-pakket, werd de app kwetsbaar voor misbruik. Elke geïnstalleerde applicatie op een getroffen OnePlus-toestel kan hiermee toegang krijgen tot SMS- en MMS-gegevens, inclusief metadata. Dit zonder toestemming of gebruikersinteractie. Het is onmogelijk voor gebruikers om in te zien of gegevens op deze manier zijn ingezien. Rapid7, het cybersecuritybedrijf dat melding maakte van het lek, probeerde in de afgelopen maanden tevergeefs contact op te nemen met OnePlus. Er kwam echter geen reactie van de fabrikant.

Toen Rapid7 over het lek publiceerde, kwam OnePlus pas dagen later met een reactie. 9to5Google heeft van OnePlus hierover de volgende reactie ontvangen;

We erkennen de recente bekendmaking van CVE-2025-10184 en hebben een oplossing geïmplementeerd. Deze wordt vanaf medio oktober wereldwijd uitgerold via een software-update. OnePlus blijft zich inzetten voor de bescherming van klantgegevens en blijft prioriteit geven aan beveiligingsverbeteringen.

Dit betekent dat het dus nog zo’n twee weken zal duren voordat er een update beschikbaar zal komen. Rapid7 raadt aan om alleen apps uit betrouwbare bronnen te installeren; en niet-essentiële apps te verwijderen van je smartphone. Wanneer je zogenaamde 2FA sms-berichten ontvangt om in te loggen met tweestapsverificatie, kan het verstandig zijn om over te stappen naar een authenticatie-app om te voorkomen dat een inlogcode via SMS wordt ontvangen.