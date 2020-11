Pas op: malafide ING sms’jes over je betaalpas

Bij meerdere mensen is in de afgelopen tijd een SMS’je binnengekomen die van ING afkomstig zou zijn. Je bent gewaarschuwd voor deze manier van oplichting.

SMS van ING

Er gaat momenteel een SMS rond die volgens het bericht afkomstig zou zijn van de bank ING. Opvallend daarbij is dat het nummer gewoon een 06-nummer is, in dit geval 06 13621760. Je bent gewaarschuwd, want het gaat hier om phishing, waarbij oplichters je bankgegevens proberen te achterhalen.

Eerder zagen we al SMS’jes van PostNL, waarbij ook bankgegevens gevraagd werden na misleidende teksten. De teksten in de sms-berichten van ING zijn bijvoorbeeld als volgt;

[ING]: Uw betaalpas hebben we beperkt door ongebruikelijke activiteiten in uw rekening. Voor uw veiligheid kunt u gratis een nieuwe betaalpas aanvragen via: s.id/….

of

[ING]: Uw betaalpas is verouderd en verloopt over 2 dagen vraag nu de vernieuwde betaalpas gratis aan via: s.id/….

Klik nooit op deze linkjes. ING sms’t zulke informatie niet, en al helemaal niet via een mobiel telefoonnummer en via een dergelijke link. Twijfel je bij een toekomstig bericht, neem dan altijd zelf contact op met de bank.