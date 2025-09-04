Samsung Galaxy Event september: volg hier de livestream

Vandaag heeft Samsung een nieuwe aankondiging gepland staan. Op het nieuwe Galaxy Event dat straks plaatsvindt, zullen we meerdere nieuwe producten gaan zien. Wil je niets missen? Volg dan hier de livestream.

Galaxy Event september livestream

Om 11:30 uur Nederlandse tijd begint de livestream van het nieuwe Galaxy Event. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal dan meerdere nieuwe producten onthullen. In de afgelopen tijd is het nodige nieuws omtrent nieuwe producten al rondgegaan. Zo gaan er berichten rond over tablets en een smartphone. Onlangs werden al twee andere producten onthuld: de Galaxy Tab S10 Lite en de Galaxy Buds 3 FE.

De producten die nu genoemd worden zijn de Samsung Galaxy Tab S11 Ultra en de Galaxy Tab S11. De smartphone die het levenslicht zal zien vandaag, is de Samsung Galaxy S25 FE. Er gaan ook nog geruchten dat Samsung met een nieuwe foldable komt, eentje met een tri-fold scherm die je meer keer kunt vouwen. Echter zou de introductie daarvan volgens geruchten pas eind deze maand zijn. Of dat inderdaad het geval is, dat is nog afwachten.

Eerst dus de aankondiging van vandaag. Om 11:30 uur start de livestream, die je hieronder direct kunt kijken. Geen tijd om de livestream te bekijken? Je leest natuurlijk ook alles over de nieuwe producten op DroidApp!