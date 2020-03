Samsung Galaxy S10-serie krijgt maart-patch, Galaxy A51 update van februari

Samsung heeft voor een aantal smartphones een nieuwe update beschikbaar gesteld. De gebruikers van de Galaxy S10-serie krijgen de beveiligingsupdate van maart aangeboden. Voor de Galaxy A51 staat de update van februari klaar.

Galaxy S10 krijgt maart-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e en Galaxy S10+. Alle drie de smartphones krijgen de beveiligingsupdate van maart 2020. Deze update werd vorige week door Google vrijgegeven en bovenop de tientallen patches die vanuit Google worden meegeleverd, heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd. Rolf laat ons weten dat hij de update binnen heeft gekregen op zijn Galaxy S10.

Zover bekend brengt de update voor de S10-serie verder geen veranderingen. Wel meldt de changelog dat er prestatieverbeteringen en verbeteringen in de stabiliteit zijn doorgevoerd. De update heeft een grootte van circa 130MB.

Galaxy A51

DroidApp-lezers melden ons ook een update voor de Samsung Galaxy A51. Voor dit toestel staat beveiligingsupdate februari 2020 klaar, de op één na laatste update die voor Android beschikbaar is gesteld. Ook deze patch bevat weer verbeteringen van zowel Google als van Samsung. Daarbij meldt de changelog dat de stabiliteit van de camera is verbeterd met de update. Samsung treedt daarbij niet in detail wat het precies heeft verbeterd, maar waarschijnlijk is er een bug gevonden die nu is opgelost.

Voor de verschillende smartphones worden de updates nu uitgerold. Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Eventueel kun je ook handmatig controleren of er een update beschikbaar is via instellingen > software-update.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 326,00 euro

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 605,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 697,00 euro