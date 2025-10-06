Samsung Galaxy S22-serie wordt geüpdatet naar Android 16 met One UI 8

Schreven we vanmorgen al over de grote update naar Android 16, die voor verschillende Samsung-toestellen beschikbaar was gekomen. Samsung is nog niet klaar voor vandaag. De update met One UI 8 is er nu ook voor de Samsung Galaxy S22-serie.

Android 16 voor Galaxy S22

De drie modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie krijgen de update naar Android 16. Dit nieuws volgt na de uitrol van de update voor verschillende andere toestellen, zo schreven we vanmorgen. De Samsung Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra krijgen alle drie de update naar de nieuwste Android-versie. Dit samen met One UI 8 en de beveiligingsupdate van september.

Doortje laat aan ons weten dat de update geïnstalleerd kan worden op de drie toestellen. Dankzij Android 16 met One UI 8 krijg je toegang tot nieuwe opties voor het vergrendelscherm, is de Samsung Weer-app geüpdatet met nieuwe animaties en zijn er verbeteringen voor Now Brief en Now Bar. Daarnaast kan het zomaar zijn dat je veranderingen in de interface opmerkt, waaronder in de camera-app.

De update voor de Samsung Galaxy S22-serie is vanaf nu beschikbaar in Europa, waaronder dus ook in Nederland en België. Je krijgt een notificatie als je deze update kunt downloaden. Nog geen melding ontvangen? Controleer dan handmatig via de software-instellingen van je telefoon.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 467,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend