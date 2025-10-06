Close Menu
    dinsdag 7 oktober
    Nieuws

    Samsung Galaxy S22-serie wordt geüpdatet naar Android 16 met One UI 8

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Schreven we vanmorgen al over de grote update naar Android 16, die voor verschillende Samsung-toestellen beschikbaar was gekomen. Samsung is nog niet klaar voor vandaag. De update met One UI 8 is er nu ook voor de Samsung Galaxy S22-serie.

    Android 16 voor Galaxy S22

    De drie modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie krijgen de update naar Android 16. Dit nieuws volgt na de uitrol van de update voor verschillende andere toestellen, zo schreven we vanmorgen. De Samsung Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra krijgen alle drie de update naar de nieuwste Android-versie. Dit samen met One UI 8 en de beveiligingsupdate van september.

    Android 16 Galaxy S22

    Doortje laat aan ons weten dat de update geïnstalleerd kan worden op de drie toestellen. Dankzij Android 16 met One UI 8 krijg je toegang tot nieuwe opties voor het vergrendelscherm, is de Samsung Weer-app geüpdatet met nieuwe animaties en zijn er verbeteringen voor Now Brief en Now Bar. Daarnaast kan het zomaar zijn dat je veranderingen in de interface opmerkt, waaronder in de camera-app.

    De update voor de Samsung Galaxy S22-serie is vanaf nu beschikbaar in Europa, waaronder dus ook in Nederland en België. Je krijgt een notificatie als je deze update kunt downloaden. Nog geen melding ontvangen? Controleer dan handmatig via de software-instellingen van je telefoon.

    Samsung Galaxy S22 productafbeelding
    Samsung Galaxy S22
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 467,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S22+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S22+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S22 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S22 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

