Samsung Galaxy S22-, S23-serie en A53, Flip en Fold 4 krijgen december-update

Het is weer een drukke dag met updates. Verschillende modellen van Samsung krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden. Onder andere voor de toestellen uit de Galaxy S22- en S23-serie is dit het geval. De nieuwe update brengt ook de patches van Samsung.

Meer Samsung’s krijgen update

De beveiligingsupdate van december is inmiddels al voor een reeks toestellen beschikbaar, daar komen nu weer een hoop toestellen bij, zo horen we onder andere van Han. De nieuwe security-patch, die gecombineerd wordt met de patches van Samsung zelf, brengt verschillende verbeteringen in de beveiliging van Android en in bepaalde (software-) zaken van Samsung.

Vanaf nu wordt de update uitgerold naar tien toestellen. Zo is de update nu te downloaden voor de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy S23-serie. Daar hoort ook direct de Galaxy S23 FE bij. De update is ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy A53 en twee foldables. We zetten hieronder op een rij, welke toestellen de update hebben mogen ontvangen.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 4

Update: Henny laat ons weten dat de update ook beschikbaar is voor de Samsung Galaxy A54.

