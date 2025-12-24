Close Menu
    zondag 28 december
    Trending
    Samsung Galaxy S22 header
    Nieuws

    Samsung Galaxy S22-, S23-serie en A53, Flip en Fold 4 krijgen december-update

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Het is weer een drukke dag met updates. Verschillende modellen van Samsung krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden. Onder andere voor de toestellen uit de Galaxy S22- en S23-serie is dit het geval. De nieuwe update brengt ook de patches van Samsung.

    Meer Samsung’s krijgen update

    De beveiligingsupdate van december is inmiddels al voor een reeks toestellen beschikbaar, daar komen nu weer een hoop toestellen bij, zo horen we onder andere van Han. De nieuwe security-patch, die gecombineerd wordt met de patches van Samsung zelf, brengt verschillende verbeteringen in de beveiliging van Android en in bepaalde (software-) zaken van Samsung.

    Samsung Galaxy A53 december

    Vanaf nu wordt de update uitgerold naar tien toestellen. Zo is de update nu te downloaden voor de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy S23-serie. Daar hoort ook direct de Galaxy S23 FE bij. De update is ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy A53 en twee foldables. We zetten hieronder op een rij, welke toestellen de update hebben mogen ontvangen.

    • Samsung Galaxy S23
    • Samsung Galaxy S23+
    • Samsung Galaxy S23 Ultra
    • Samsung Galaxy S23 FE
    • Samsung Galaxy S22
    • Samsung Galaxy S22+
    • Samsung Galaxy S22 Ultra
    • Samsung Galaxy A53
    • Samsung Galaxy Z Flip 4
    • Samsung Galaxy Z Fold 4

    Lees ook: Samsung Galaxy-toestellen krijgen al maanden geen Google Play-updates

    Update: Henny laat ons weten dat de update ook beschikbaar is voor de Samsung Galaxy A54.

    Samsung Galaxy S23 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 728,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S23 FE productafbeelding
    Samsung Galaxy S23 FE
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy-toestellen krijgen al maanden geen Google Play-updates
    Samsung Galaxy-toestellen krijgen al maanden geen Google Play-updates22/12/2025
    Samsung lanceert One UI 8.5 bètaprogramma vol nieuwe functies
    Samsung lanceert One UI 8.5 bètaprogramma vol nieuwe functies09/12/2025
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders
    Samsung Galaxy S25 Ultra review: bekend recept, maar toch anders15/03/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp