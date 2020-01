Speakerfabrikant Sonos klaagt Google aan

Sonos, bekend van de speakers, heeft Google aangeklaagd. Volgens het bedrijf zou Google gebruikmaken van patenten die eigendom zijn van Sonos.

Sonos en Google

Sonos is fabrikant van speakers en heeft ook verschillende slimme speakers in het assortiment. Deze kunnen bijvoorbeeld weer overweg met de Google Assistent. Echter heeft de speakerfabrikant nu Google aangeklaagd. Volgens Sonos maakt Google zich schuldig aan het gebruik van twee gepatenteerde technologieën van Sonos, in haar smart home speakers, smartphones en laptops. Sonos wil met de aanklacht het verkopen van Google-producten in de Verenigde Staten verbieden.

Volgens Sonos gebruikt Google niet alleen onrechtmatig de technologieën, maar ondermijnt het ook de marktprijs van Sonos. Opvallend is dat Google en Sonos samen hebben gewerkt in 2013. Ingenieurs van Sonos gaven Google nauwkeurige informatie over hoe luidsprekers slim met elkaar konden communiceren. Google was toen nog geen concurrent voor het bedrijf, maar inmiddels ligt dat wel anders.

Overigens beschuldigt Sonos ook parij Amazon van patentschending. De reden dat zij nog niet aangeklaagd zijn, is omdat Sonos niet met twee grote reuzen in de rechtbank wil zitten. Wanneer Sonos in het gelijk wordt gesteld, zal dat ongetwijfeld als jurisprudentie worden gebruikt tegen Amazon.