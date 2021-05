Thuisbezorgd app krijgt ‘uit eten’ functie

De Thuisbezorgd app is een handige toepassing voor het bestellen van je eten. In een paar klikken staat de pizzakoerier voor de deur. Nu komt er een nieuwe functie bij voor de app; uit eten.

Eten op locatie in Thuisbezorgd app

De ontwikkelaars van de Thuisbezorgd app hebben een nieuwe functie toegevoegd aan de applicatie. Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van de functie ‘Uit eten’. De optie is bovenin beeld terug te vinden, samen met bezorgen en afhalen.

Wanneer het desbetreffende restaurant deze mogelijkheid ondersteunt, kun je je favoriete maaltijd bestellen via de Thuisbezorgd app, en ook via die weg je eten afrekenen. Je hoeft het dan niet mee te nemen of op te halen, maar gewoon bij de desbetreffende plaats opeten.

Voor nu lijken er wel heel weinig restaurants de nieuwe functie te ondersteunen, maar dat kan mogelijk ook te maken hebben met het feit dat de restaurants door corona alleen geopend zijn voor afhaal.