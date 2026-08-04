‘WhatsApp werkt aan aanpasbare emoji-reacties’

Een handige verbetering voor WhatsApp is onderweg. Die verbetering heeft betrekking op de emoji-reacties. De berichtendienst werkt aan een optie om dit overzicht te personaliseren met emoticons die je zelf wilt gebruiken.

Emoji-reacties in WhatsApp

Gebruik je regelmatig emoji-reacties in WhatsApp? Dan komt er mogelijk een handige verbetering aan. Uit een ontdekking in een recente Android-bèta blijkt dat WhatsApp werkt aan een functie waarmee je zelf kunt bepalen welke emoji’s standaard verschijnen wanneer je op een bericht reageert.

Op dit moment toont WhatsApp zes vaste emoji’s zodra je een bericht lang ingedrukt houdt. Daarnaast zie je ook emoji’s die je onlangs hebt gebruikt. Welke emoji’s bovenaan staan, wordt automatisch bepaald op basis van je gebruik. Zelf aanpassen is nu nog niet mogelijk.

Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan een instelling waarmee je de zes standaardreacties zelf kunt samenstellen. Je zou per plek een willekeurige emoji uit de volledige bibliotheek kunnen kiezen. Wil je later iets wijzigen? Dan kun je de selectie op elk moment weer aanpassen. Dat zou vooral handig zijn als je vaak dezelfde reacties gebruikt, maar niet afhankelijk wilt zijn van de automatische selectie van WhatsApp.

De functie is voorlopig nog niet te testen. Hij is alleen gevonden in de code van Android-bètaversie 2.26.29.3 en is zelfs voor bètagebruikers nog niet ingeschakeld. WhatsApp heeft de nieuwe mogelijkheid ook nog niet officieel aangekondigd, waardoor het onduidelijk is of en wanneer deze daadwerkelijk verschijnt.

Mogelijk onderdeel van WhatsApp Plus

Er is wel een belangrijke kanttekening. De aanpasbare reactiebalk lijkt onderdeel te worden van een tweede pakket voor WhatsApp Plus. Dat is de abonnementsdienst waarmee WhatsApp eerder al extra functies introduceerde, zoals thema’s, alternatieve app-iconen, premiumstickers en de mogelijkheid om meer chats vast te zetten. Als de ontdekking klopt, betekent dit dat het aanpassen van de standaardemoji’s mogelijk alleen beschikbaar wordt voor gebruikers met een betaald abonnement.