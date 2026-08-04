Google Pixel 11 Pro (XL): strakke marketingfoto’s geven duidelijk beeld

Wederom is er een groot lek van de Google Pixel 11-serie. Vandaag is het de beurt aan de Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL. De nieuwe smartphones worden uit de doeken gedaan door Evan Blass. Nieuwe marketingafbeeldingen onthullen verschillende specificaties. Ook krijgen we meer van het toestel te zien.

Google Pixel 11 Pro in beeld

De Google Pixel 11-serie komt de laatste dagen bijna dagelijks in het nieuws. Evan Blass kwam enkele dagen geleden al met een uitgebreide fotoreeks van de Google Pixel 11 Pro Fold. Vandaag is het de beurt aan de Google Pixel 11 Pro. De high-end smartphone zien we in verschillende marketingfoto’s die verschillende elementen in het ontwerp uitlichten.

We zien onder andere de nieuwe koraalkleur van het toestel. In een promotiefoto zien we ook dat Gemini Intelligence een centrale rol krijgt. Alles vandaag de dag draait om AI, en daarin zal de Pixel 11-serie niet achterblijven. We zien verder de zwarte kleur, die vermoedelijk als Obsidian door het leven gaat. Opvallend is dat de behuizing matzwart is, waarbij ook de randen zwart van kleur zijn. We zien verder HiLight, de functie die eerder doorging onder de naam Pixel Glow. Het lampje kan oplichten bij nieuwe meldingen of inkomende oproepen.

Op het gebied van de camera kunnen we ook de nodige verbeteringen verwachten. Zo zien we de functionaliteit voor 120x (digitale) zoom en een functie die je geen moment meer laat missen. De nachtmodus moet ook verder verbeterd zijn, zo is de verwachting na het zien van de bijpassende foto. We zien ook aanwijzingen naar de Tensor G6-chipset van Google zelf.

Op 12 augustus krijgen we alle details te weten. Dan presenteert Google de nieuwe Pixel 11-serie.

Pixel 11 Pro XL

De Google Pixel 11 Pro XL wordt door de bekende leaker ook uit de doeken gedaan. We zien hier nogmaals de koraal-gekleurde versie met gouden randen. De smartphone zal qua specificaties niet veel verschillen met die van de Pixel 10 Pro. Behalve dat er een groter scherm en grotere batterijcapaciteit is.