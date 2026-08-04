Close Menu
    dinsdag 4 augustus
    Trending
    Advertentie Zendure Advertentie Zendure
    Google Pixel 11 Pro header
    Nieuws

    Google Pixel 11 Pro (XL): strakke marketingfoto’s geven duidelijk beeld

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Wederom is er een groot lek van de Google Pixel 11-serie. Vandaag is het de beurt aan de Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL. De nieuwe smartphones worden uit de doeken gedaan door Evan Blass. Nieuwe marketingafbeeldingen onthullen verschillende specificaties. Ook krijgen we meer van het toestel te zien.

    Google Pixel 11 Pro in beeld

    De Google Pixel 11-serie komt de laatste dagen bijna dagelijks in het nieuws. Evan Blass kwam enkele dagen geleden al met een uitgebreide fotoreeks van de Google Pixel 11 Pro Fold. Vandaag is het de beurt aan de Google Pixel 11 Pro. De high-end smartphone zien we in verschillende marketingfoto’s die verschillende elementen in het ontwerp uitlichten.

    Google Pixel 11 Pro header

    We zien onder andere de nieuwe koraalkleur van het toestel. In een promotiefoto zien we ook dat Gemini Intelligence een centrale rol krijgt. Alles vandaag de dag draait om AI, en daarin zal de Pixel 11-serie niet achterblijven. We zien verder de zwarte kleur, die vermoedelijk als Obsidian door het leven gaat. Opvallend is dat de behuizing matzwart is, waarbij ook de randen zwart van kleur zijn. We zien verder HiLight, de functie die eerder doorging onder de naam Pixel Glow. Het lampje kan oplichten bij nieuwe meldingen of inkomende oproepen.

    Google Pixel 11 Pro

    Op het gebied van de camera kunnen we ook de nodige verbeteringen verwachten. Zo zien we de functionaliteit voor 120x (digitale) zoom en een functie die je geen moment meer laat missen. De nachtmodus moet ook verder verbeterd zijn, zo is de verwachting na het zien van de bijpassende foto. We zien ook aanwijzingen naar de Tensor G6-chipset van Google zelf.

    Google Pixel 11 Pro

    Op 12 augustus krijgen we alle details te weten. Dan presenteert Google de nieuwe Pixel 11-serie.

    Google Pixel 11 Pro

    Pixel 11 Pro XL

    De Google Pixel 11 Pro XL wordt door de bekende leaker ook uit de doeken gedaan. We zien hier nogmaals de koraal-gekleurde versie met gouden randen. De smartphone zal qua specificaties niet veel verschillen met die van de Pixel 10 Pro. Behalve dat er een groter scherm en grotere batterijcapaciteit is.

    Google Pixel 11 Pro XL

    Via Evan Blass

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Google voorziet Pixel 11-serie van nieuwe ‘HiLight’-functie
    Google voorziet Pixel 11-serie van nieuwe ‘HiLight’-functie03/08/2026
    Google Pixel 11 Pro Fold verschijnt in uitgebreide fotoserie
    Google Pixel 11 Pro Fold verschijnt in uitgebreide fotoserie31/07/2026
    Google laat Pixel 11 Pro opnieuw zien: betere blik op Pixel Glow
    Google laat Pixel 11 Pro opnieuw zien: betere blik op Pixel Glow30/07/2026
    Google bevestigt prijsstijging voor Pixel 11 en werkt aan zuiniger Android
    Google bevestigt prijsstijging voor Pixel 11 en werkt aan zuiniger Android28/07/2026

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp