Android 17 QPR2 Beta 2 beschikbaar: nieuwe functies voor Android

Van de week schreven we over de nieuwe Android 17 QPR1 Beta 8 update. Nu heeft Google alweer een nieuwe update klaargezet voor de ondersteunende toestellen. Vanaf vandaag is Android 17 QPR2 Beta 2 beschikbaar voor download. Slecht nieuws is er voor de Pixel 6-serie.



Android 17 QPR2 Beta 2

Google heeft een nieuwe testversie van Android uitgebracht. Android 17 QPR2 Beta 2 is vanaf nu beschikbaar voor een groot aantal Pixel-smartphones en -tablets, nadat van de week de Android 17 QPR1 Beta 8 update al verscheen. De update bouwt verder op de eerdere bèta en moet uiteindelijk uitmonden in een stabiele release in december 2026. Opvallend is dat Google bij deze update geen officiële releasenotities heeft gedeeld. Toch zijn er al enkele zichtbare veranderingen ontdekt.

Kleine aanpassingen in de interface

Een van de eerste veranderingen is de codenaam van de software. Waar Android 17 eerder nog werd aangeduid als ‘CinnamonBun’, wordt deze testversie intern nu simpelweg ‘DEV’ genoemd.

Daarnaast is het vernieuwde pictogram van de app Instellingen nu voor meer gebruikers zichtbaar. Een deel van de testers kon dit icoon al zien tijdens de QPR1-bèta na een schone installatie, maar in QPR2 Beta 2 lijkt de uitrol breder te zijn. Verder zijn er vooralsnog geen grote nieuwe functies ontdekt. Google heeft ook geen overzicht gepubliceerd van bugfixes of verbeteringen, waardoor nog onduidelijk is welke problemen precies zijn opgelost.

Beschikbaarheid

Android 17 QPR2 Beta 2 is beschikbaar voor een groot aantal Pixel-toestellen. De update ondersteunt onder meer de:

Pixel 6a

Pixel 7-serie

Pixel 8-serie

Pixel 9-serie

Pixel 10-serie

Pixel Fold

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10 Pro Fold

Pixel Tablet

Pixel-gebruikers die deelnemen aan het Android Beta Program kunnen de update eenvoudig via een OTA-update installeren.

Pixel 6 en 6 Pro vallen buiten de boot

Niet ieder Pixel-model doet nog mee. Google bevestigt dat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro geen nieuwe QPR2-bèta meer ontvangen. Deze toestellen bereiken het einde van hun softwareondersteuning, waardoor de Android 17 QPR1-bètareeks de laatste testversie voor deze modellen is. De Pixel 6a blijft voorlopig wel ondersteund en ontvangt deze nieuwe bèta gewoon.

Meer veranderingen verwacht

Omdat dit nog een vroege testversie is, lijkt Google zich voorlopig vooral te richten op de verdere ontwikkeling van Android 17. Grote nieuwe functies zijn nog niet zichtbaar en het bedrijf heeft daar ook geen details over gedeeld. De verwachting is dat in de komende bèta-updates meer wijzigingen aan het licht komen. Uiteindelijk moet Android 17 QPR2 in december 2026 als stabiele versie verschijnen voor ondersteunde Pixel-toestellen.

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