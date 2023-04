WheelBees: chatten met andere weggebruikers

Een nieuwe applicatie van Nederlandse bodem; dat is de app WheelBees. De applicatie omschrijft zichzelf als de chat-app en meer voor alles met een kenteken. Dus het werkt niet middels telefoonnummers, maar via een kenteken. Het doel is elkaar helpen.

WheelBees app

Een sociale chat-app voor alles met een kenteken; dat is de app WheelBees. De applicatie kent een Nederlandse oorsprong en laat je contact opnemen met andere gebruikers middels het kenteken. Volgens de dienst is de app voor weggebruikers die contact met elkaar willen en elkaar willen helpen, waarbij ook de veiligheid verhoogd kan worden door elkaar te waarschuwen in gevaarlijke situaties.

Waar moet je dan aan denken? Denk bijvoorbeeld aan het feit om iemand te wijzen op een defect aan de auto. Denk aan kapotte verlichting, een tankklep die nog openstaat of iets anders wat niet hoort. Wanneer een andere gebruiker zijn of haar kenteken heeft geregistreerd in de WheelBees app, kan een andere gebruiker een chat beginnen met diegene. De ontwikkelaars geven nog meer voorbeelden van mogelijkheden. Denk aan het delen van interesses over auto’s, maar ook over hulp over een specifieke auto. Verder kun je elkaar bedanken voor hulp onderweg, of bij een laadpaal aan de gebruiker vragen hoe lang het nog duurt totdat zijn of haar auto volgeladen is.

De WheelBees app is gratis te downloaden uit de Google Play Store. Voor nog meer functionaliteit kun je de Pro-versie aanschaffen van de applicatie. Met de betaalde versie kun je onder andere meer voertuigen toevoegen, je icoontje veranderen en het bereik van de kaart vergroten. De applicatie werkt in heel Europa.