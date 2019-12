Action Launcher 45 uitgebracht: Android 10 gestures en veel meer nieuws

Het is alweer even geleden dat Action Launcher werd bijgewerkt met een nieuwe update, en nu is het dan zover. In de Google Play Store staat Action Launcher 45 klaar om te downloaden.

Action Launcher 45

Chris Lacy, de ontwikkelaar van onder andere Action Launcher, heeft een nieuwe update uitgebracht voor zijn launcher. In de afgelopen tijd werd de aandacht vooral naar zijn nieuwe app ActionDash getrokken. Nu met de nieuwe Action Launcher 45 update zijn er een hoop verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd. Eén van de nieuwe features is de ondersteuning voor Android 10 gebaren, ofwel de gestures.

Daarbij heeft Action Launcher 45 ondersteuning gekregen voor live wallpapers in Quicktheme. Er zijn ook enkele opvallende wijzigingen, die we onder andere terugvinden in het multitaskvenster. De snelkoppelingen naar apps en de zoekbalk zijn hier verdwenen, vermoedelijk wil Google gebruikers overhalen om de Pixel Launcher te downloaden, want het is het gevolg van een wijziging aan de kant van Google.

Action Launcher 45 biedt ook ondersteuning voor ActionDash, een applicatie van dezelfde ontwikkelaar. Het kan gezien worden als een uitgebreidere variant op Google’s Digital Wellbeing waarmee je je smartphonegebruik kunt bijhouden. Dankzij de integratie kun je een ActionDash widget direct op één van je startschermen plaatsen. Ook zijn er nog andere verbeteringen doorgevoerd waarmee je ActionDash direct vanuit de launcher kunt bedienen.

Changelog

We hebben de changelog van de update hieronder voor je neergezet.

NEW: Android 10 gesture navigation compatibility.

NEW: ActionDash widget, allowing you to view up-to-the-second stats about your device usage.

NEW: Ability to pause apps for the day with ActionDash. Simply long-press an app icon and select “Pause”.

NEW: Quicktheme supports live wallpapers (requires Android 7.1 or later).

NEW: Startpage search engine support.

NEW: Add Action Launcher 2020 Supporter Badge . Bonus goodies this year include 5 terrific wallpapers.

. Bonus goodies this year include 5 terrific wallpapers. NEW: Dedicated multiple user/duplicate apps support.

FIX: Bug where Quicktheme colors would cease working after a time when using Muzei.

FIX: Fix ActionDash notification icon displaying on Quickbar.

De update kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.