AH To Go app krijgt grote update met nieuw design

In 2017 bracht supermarktketen Albert Heijn de AH To Go app uit. Hiermee kon je sparen voor gratis extra’s bij het doen van boodschappen bij AH To Go. Nu is er een grote update verschenen.

AH To Go app update

Er wordt een update uitgerold voor de AH To Go app. En die verbetert het design van de applicatie flink. Waar de vorige applicatie nogal druk en speels was, krijg je met de nieuwe versie meer overzicht. De kaarten waar je in de vorige versie doorheen kon vegen zijn verleden tijd. Je ziet voortaan in één oogopslag hoeveel keer je nog een bak koffie, croissant of ander product moet kopen, om er eentje gratis te krijgen.

Als welkomstcadeau krijg je bij iedere spaarkaart het tweede product gratis. Bij de nieuwe versie van de AH To Go app is ook ondersteuning voor Tap To Go toegevoegd, waarmee je snel kunt sparen en tappen vanuit één app, zo laat Albert Heijn weten. Tevens kun je direct inloggen met hetzelfde account als op de website of Appie-app van Albert Heijn.

