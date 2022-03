Android Update Bulletin week 10: deze toestellen kregen updates

De tiende editie van het Android Update Bulletin van 2022 staat klaar. Ook in de afgelopen week verschenen er weer meerdere updates. Welke updates dat zijn, die hebben we voor je op een rijtje gezet..

Android updates in week 10

We hebben een nieuwe editie voor je van het Android Update Bulletin. Met ons handige wekelijkse overzicht heb je direct inzicht in welke smartphones er in de afgelopen 7 dagen zijn bijgewerkt met een update. Dit kan een beveiligingsupdate of een Android-update zijn. Die zetten we voor je op een rij. Deze week was het relatief rustig met updates die uitgerold werden. Wel verscheen beveiligingsupdate maart 2022 uit de hand van Google; die update kunnen we in de komende weken verwachten bij verschillende smartphone.

Fairphone

Samsung

Samsung Galaxy A50: beveiligingsupdate februari 2022

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite (5G): Android 12 met MIUI 13

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!