Android Update Bulletin week 11: deze toestellen kregen updates

Verschillende fabrikanten hebben de afgelopen week gebruikt om updates te verspreiden. De updates die in week 11 zijn uitgerold, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 11.

Android updates in week 11

We hebben weer een week achter de rug. In week 11 zagen we verschillende toestellen die bijgewerkt werden met een update. Daarbij kunnen bètatesters aan de slag met de nieuwe Android 16 Beta 3 update, welke verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Deze update is beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer. Maar er zijn meer updates beschikbaar. Die zetten we voor je in het Android Update Bulletin.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.

Fairphone

Fairphone 5: februari-patch met oplossing vingerafdrukscanner (thanks, Paul)

OnePlus

OnePlus 13: beveiligingsupdate februari met camera-verbeteringen

Samsung