Android Update Bulletin week 23: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw overzicht met de updates die afgelopen week zijn verschenen. Verschillende fabrikanten zijn in de afgelopen tijd druk bezig geweest met het uitrollen van updates. De updates van week 23, zetten we op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 23

De week begon met beveiligingsupdate juni 2024, die werd vrijgegeven voor Android. In de afgelopen tijd zijn meerdere updates uitgerold voor Android smartphones en tablets. In het Android Update Bulletin lees je precies welke toestellen bijgewerkt zijn met updates.

Jouw hulp is van groot belang! Krijg je een software- of Android-update binnen? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar redactie@droidapp.nl, graag samen met een screenshot! (Wij schrijven niet over losse Google Play-updates, omdat deze per toestel apart nog uitgerold worden).

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate mei

Samsung

Samsung Galaxy A14: One UI 6.1

Samsung Galaxy Tab S7 FE: One UI 6.1

Xiaomi