Android Update Bulletin week 27: deze toestellen kregen updates

In de eerste week van juli zijn de eerste modellen bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juli. Maar er werden meer updates uitgerold. DroidApp zet op een rij welke Android-toestellen in week 27 zijn geüpdatet.

Android updates in week 27

In de laatste week van de maand worden doorgaans niet gek veel toestellen meer bijgewerkt. Dat was deze maand wel een beetje anders, want er verschenen toch nog genoeg updates. Android 13, beveiligingsupdates en meer kwamen voorbij. Die zetten we ook deze week weer op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 27.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving! Extra toevoeging over de Google Play systeemupdates: omdat deze per toestel verschillend uitgerold worden (dus niet eens per model) is dit erg specifiek, daarom schrijven we hier niet over. Uiteraard schrijven we wel over de systeemupdates zelf.

Google

Motorola

Nokia

Nokia 5.3: beveiligingsupdate juni

Nokia G50: beveiligingsupdate juni

OnePlus

OnePlus Nord 2: Android 13

Samsung