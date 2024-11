Android Update Bulletin week 46: deze toestellen kregen updates

Verschillende toestellen zijn ook in de afgelopen week weer bijgewerkt met een update. De Android-modellen die in week 46 een update hebben ontvangen, zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin van DroidApp.

Android updates in week 46

In de 46e week van dit jaar zijn verschillende devices en andere Android-apparaten bijgewerkt met een update. Onder andere de beveiligingsupdate van november hebben we voorbij zien komen. Echter zijn er meer toestellen die een update hebben zien binnenkomen. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we de bijgewerkte toestellen op een rij.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Samsung