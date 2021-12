Android Update Bulletin week 49: deze toestellen kregen updates

Het was een drukke week vol updates die voor de verschillende toestellen verschenen. Benieuwd of er voor jouw toestel nog een update is uitgekomen? We zetten de updates van week 49 voor je op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 49

Zoals gezegd was het een drukke week met de verspreiding van updates. Voornamelijk beveiligingsupdates domineerden deze week. Zoals je van ons gewend bent, zetten we op een rijtje welke smartphones en tablets een update hebben mogen ontvangen. Deze week verscheen ook beveiligingsupdate december 2021, en deze is direct al naar de eerste toestellen uitgerold.

Motorola

Moto G100: beveiligingsupdate november

Nokia

Poco

Poco X3 Pro: beveiligingsupdate november

Realme

Realme 8: beveiligingsupdate november met fixes

Realme 8 Pro: beveiligingsupdate november met fixes

Samsung

