Android Update Bulletin week 8: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe zondag, een nieuw Android Update Bulletin. In deze editie van week 8, zetten we op een rij welke toestellen deze week zijn geüpdatet. Met name de februari-update kwam regelmatig voorbij voor enkele smartphones.

Android updates in week 8

DroidApp geeft je iedere zondag het Android Update Bulletin. Hierin zetten we de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgerold voor Android-apparaten. Nu zien we vooral de beveiligingsupdate van februari binnenkomen op toestellen. Het kan goed zijn dat we echter een update missen. Daarom kunnen we je hulp heel goed gebruiken. Krijg je een update binnen, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, met een screenshot. Stuur deze naar redactie@droidapp.nl. Onze dank is groot!

Motorola

Moto G82: beveiligingsupdate februari

Samsung