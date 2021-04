ANWB Onderweg app 4.9: deel je locatie met wegenwacht

De ANWB heeft in de Google Play Store een fijne update uitgebracht voor de Onderweg app. De nieuwste versie, versie 4.9, maakt het mogelijk om nog sneller hulp te krijgen van de Wegenwacht.

ANWB Onderweg 4.9

ANWB Onderweg is een handige applicatie voor eigenlijk iedere autobezitter. Met de nieuwste applicatie worden een reeks verbeteringen doorgevoerd die de app nog beter maken. De verbeteringen hebben betrekking op het Wegenwacht-gedeelte in de applicatie.

Het was al mogelijk om bij autopech de hulp van de Wegenwacht in te schakelen, maar nu is dat een stuk beter geworden. Met de nieuwste versie van de ANWB Onderweg app kun je direct ‘je hele dossier’ digitaal aan de Wegenwacht doorsturen. Nieuw daarbij is ook de mogelijkheid om direct je locatie te delen met de Wegenwacht, direct via de ANWB Onderweg app. Klopt de locatie niet, dan kun je deze handmatig aanpassen.

Verder krijg je bij het aanmaken van een pechmelding een aantal vragen, om je zo goed mogelijk te helpen. Je geeft aan waar je staat en of dit op een veilige plek is. Is dat laatste niet het geval, dan wordt aangeraden direct de Wegenwacht te bellen, wat ook mogelijk is via de app. Middels de verschillende vragen wordt duidelijk wat de Wegenwacht kan verwachten.

De update kun je downloaden uit de Google Play Store. De uitrol gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet komen.