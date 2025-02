Apple domineert smartphone-verkopen in 2024: Galaxy A15 doet het goed

Apple staat bovenaan in de lijst met cijfers van meest verkochte toestellen van 2024. Een andere fabrikant die terugkomt in de lijst is Samsung. Welke smartphones verkochten goed in het afgelopen jaar?

Best verkochte telefoons in 2024

In het jaar 2024 zijn er weer een hoop smartphones verkocht. Apple komt het meest terug in het lijstje. Verder zien we alleen Samsung nog in de wereldwijde verkopen. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Canalys. Van de 1,22 miljard verkochte smartphones is 3 procent een iPhone 15. Daarna volgt de iPhone 16 Pro Max, gevolgd door de iPhone 15 Pro Max.

Daarna volgt dus de eerste Samsung. Dit is echter geen high-end model, maar de instapper; Galaxy A15. De iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro en iPhone 16 bezetten de vijfde, zesde en zevende plaats. Opmerkelijk was de tiende positie, die werd ingenomen door de iPhone 13. Dit drie jaar oude model wist nog altijd 1,5% van de totale wereldwijde smartphoneverzendingen voor zijn rekening te nemen, wat neerkomt op 18,3 miljoen stuks. Ook de Galaxy S24 Ultra komt in het lijstje voorbij.

Een opvallende trend in de lijst van 2024 is de toename van premium smartphones in de top tien. In tegenstelling tot vorig jaar, waar vier van de tien best verkochte modellen vlaggenschiptoestellen waren, waren dat er dit jaar vijf.

Samsung Galaxy A15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 174,00 euro