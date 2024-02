‘Iets minder Android-gebruikers zijn overgestapt naar iPhone’

Een nieuw onderzoek laat zien dat een kleiner aandeel mensen overstapt van een Android-toestel naar een iPhone. Dit blijkt uit cijfers van CIRP. Het aandeel ligt iets lager dan vorig jaar, toen meer mensen juist overgingen naar de smartphone van Apple.

Minder overstappers naar iPhone

Kies je anno deze tijd voor een nieuwe smartphone, dan is de keuze als eerst; wordt het iOS, of Android. Is het de eerste keuze, dan kom je al snel uit bij een iPhone. Wordt het een Android, dan heb je uitgebreide keuze aan toestellen van verschillende merken. DroidApp heeft eerder een uitgebreid artikel gepubliceerd over een overstap van Android naar iPhone. We namen de proef op de som en gebruikten een ruime maand een iPhone. Nu zijn er cijfers gedeeld over de hoeveelheid overstappers van Android naar iOS.

De nieuwste Apple in onze uitgebreide iPhone 15 Pro Max review

Een rapport van Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) benadrukt dat 13 procent van de mensen die in 2023 een iPhone kochten, eerder een Android-telefoon bezaten. Dit percentage is een daling ten opzichte van het voorgaande jaar, toen het 15% bedroeg. Terwijl in 2020 en 2021 slechts 11 procent van de nieuwe iPhone-gebruikers afkomstig was van Android. Het gaat om cijfers over iPhone-gebruikers in de Verenigde Staten.

Een zorg voor Android is het gebrek aan populariteit onder jongere generaties. Bijna 90 procent van de Amerikaanse tieners gebruikt iPhones, wat kan resulteren in een langdurige loyaliteit aan het Apple-ecosysteem. Hoewel de recente daling in het percentage overstappers van Android naar iPhone hoopvol kan zijn voor Android-fans, benadrukken experts dat de evolutie van mobiele technologieën en de invloed van factoren zoals kunstmatige intelligentie de situatie op de markt op lange termijn kunnen veranderen.