Astro File Manager 8.0: nieuw design met dark mode voor bestandsbeheerder

Voor het beheren van je bestanden leveren veel fabrikanten een eigen file-manager mee voor op de smartphone. Echter vind je in de Google Play Store ook een aantal populaire bestandsbeheerders, zoals Astro File Manager. Voor deze geliefde app staat versie 8.0 klaar.

Astro File Manager 8.0

In de Google Play Store is een update verschenen voor de populaire bestandsbeheerder Astro File Manager. In Astro File Manager 8.0 zien we een compleet nieuw design, met een meer modernere uitstraling en nieuwe features. De oranje kleur bovenin beeld heeft plaats gemaakt voor wit en ook vind je op het startscherm een nieuwe opslagruimte-widget in de app terug. Zo heb je snel inzicht in het gebruik van je opslagruimte.

Nieuw in Astro File Manager 8.0 is ook de mogelijkheid om een donker thema te kiezen. Vanaf nu heb je keuze uit vier opties; licht, donker, systeemstandaard en auto battery. Bij die laatste optie wordt het thema aangepast als je niet meer zoveel capaciteit in de batterij hebt zitten. Bij systeemstandaard wordt het thema automatisch aangepast aan de keuze op de smartphone zelf (op Android 10).

Nog steeds heb je vanuit de navigatiebalk toegang tot de ‘clean’-modus. Hiermee kun je overbodige bestanden en dergelijke opruimen, waarbij het in dit geval gaat om apps die je eigenlijk niet meer gebruikt. De update naar Astro File Manager 8.0 kun je downloaden uit de Play Store via onderstaande button.