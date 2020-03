Facebook activeert knalblauw instellingen-menu in app

Een opvallende wijziging in de Facebook-app vandaag. Bij een grote groep gebruikers is het menu met instellingen vervangen door een knalblauw vlak.

Blauw instellingen-menu bij Facebook

De huiskleur van Facebook is blauw, en dat zullen we weten ook. Een nieuwe server-side update is uitgerold voor de Facebook-app en hier heeft het sociale netwerk duidelijk wat dingen aangepast. Op het eerste gezicht lijkt er niks veranderd, totdat je bij het menu met instellingen komt. Waar eerder nog de instellingen hier ‘normaal’ onder elkaar stonden, is dat nu wel anders.

Dit overzicht is met de server-side aangepast naar een knalblauw vlak met blokken. In deze blokken vind je opties terug die het vaakst gebruikt worden. Vermoedelijk wil Facebook je met deze toevoeging minder laten scrollen. Scrol je wat meer naar onder, dan kun je het venster uitklappen met meer opties, opties die minder gebruikt worden. Het is niet mogelijk deze interface ongedaan te maken.

Facebook rolt de update aan de kant van de server uit. Je hoeft hierdoor dus geen update te downloaden uit de Google Play Store.