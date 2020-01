Facebook app: bij steeds meer gebruikers test met donker thema

Nadat Facebook van de week begon met het verspreiden van een donkere modus voor WhatsApp, is nu de Facebook app zelf aan de beurt. Bij verschillende gebruikers duikt het (gedeeltelijk) donkere thema nu op.

Donker thema in Facebook op komst

Het ontwikkelteam van Facebook heeft de smaak te pakken. Nadat in de afgelopen dagen het startschot werd gegeven voor een donker thema in WhatsApp, wordt deze nu ook klaargestoomd voor de Facebook app. Bij verschillende gebruikers wordt nu getest met een donker thema, waarbij de interface in donkere kleuren is gegoten.

Niet bij iedere gebruiker gaat dit even goed, zo zien we soms nog wat witte elementen. Daarbij is deze bij sommige gebruikers te zien, waarna hij plotseling weer verdwijnt. Het lijkt er dus nog niet op dat de het donkere thema al heel snel gaan zien, zo is de verwachting. Wel lijkt het erop dat Facebook het donkere thema nu meer serieus neemt en er meer vaart achter heeft gezet. Ook Maurice heeft aan DroidApp laten weten dat hij zo nu en dan het ‘dark theme’ terugziet in de Facebook app.

Het is niet bekend wanneer Facebook de donkere modus uit wil rollen naar de Android-app. Bij WhatsApp zat er tussen de berichtgeving en de uiteindelijke uitrol een periode van jaren ;-). Al zal het bij Facebook niet zo lang meer duren.