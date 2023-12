Flitsmeister waarschuwt voor strooiwagens op de weg

Een nieuwe melding wordt toegevoegd aan de app van Flitsmeister. De verkeers-app wordt uitgebreid met informatie over strooiwagens. Wel zo handig met de koude dagen in het vooruitzicht. Er is wel een belangrijke ‘maar’.

Flitsmeister melding over strooiwagens

Wanneer de koude dagen in aantocht zijn, komen de strooiwagens weer in actie. Het zout dat op de wegen wordt gestrooid, helpt het bestrijden van gladde wegen. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Niet altijd gebeurt dit met zout, maar in Scandinavië gebeurt dit bijvoorbeeld met zand en grind. Daar leven rendieren en die vinden zout lekker, waardoor dit gevaarlijke situaties oplevert. De strooiwagens rijden wel met een lagere snelheid. Hoewel deze zich laten zien met zwaailichten, helpt Flitsmeister nu met het waarschuwen van een strooiwagen.

Flitsmeister laat weten dat de functie vanaf nu beschikbaar is in België. Wanneer je een strooivoertuig nadert, krijg je hiervan een melding in beeld van de app. Op dit moment zijn er 180 strooiwagens aangesloten bij het systeem. De bedoeling is dat de functionaliteit uiteindelijk ook in Nederland en ook de rest van Europa ingevoerd wordt. Maar op dit moment is dat dus nog niet het geval. Flitsmeister bracht vorige maand een grootse update uit voor Android en iOS, met Flitsmeister 11.0. Hierbij werd de indeling en het design aangepakt.