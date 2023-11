Google brengt crashdetectie voor Pixel uit in 5 nieuwe landen: ook België

Google heeft een functie uitgebracht in vijf nieuwe landen, waaronder België. Het gaat om de crashdetectie op de Pixel-smartphone. Wanneer er een crash gedetecteerd wordt, kan de smartphone automatisch de hulpdiensten inschakelen.

Crashdetectie op je Pixel

Google heeft sinds langere tijd al de crashdetectie op de Pixel-telefoons. Al sinds de Pixel 4 is deze functie aanwezig, maar dat is niet in alle landen het geval. De functie vind je terug op een Pixel-smartphone in de ‘Veiligheid’ app. Indien de functie ingeschakeld is, kunnen hulpdiensten automatisch ingeschakeld worden als je te maken krijgt met een crash.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in nog eens vijf nieuwe landen. Eerder stond Nederland al op de lijst, maar nu kan de crashdetectie op je Pixel-smartphone ook gebruikt worden in België. De ondersteuningspagina van Google hierover, is bijgewerkt. De andere vier landen die zijn toegevoegd voor de ondersteuning zijn Oostenrijk, Portugal, Zwitserland en India.