Google: “Er komt geen goedkope Pixel-smartphone”

Wie in afwachting is van een goedkopere Pixel-smartphone, die zal nog lang moeten wachten. Volgens nieuwe informatie is Google niet van plan een Pixel telefoon uit te brengen in het goedkopere segment.

Geen goedkope Pixel

Ben je op zoek naar een Pixel-smartphone, dan heb je in een modelserie keuze uit drie modellen. Hierbij zijn de Pixel 8-modellen het meest recent. In het voorjaar verwachten we dan weer een a-model. Daarnaast is er nog de Pixel Fold en is er de Pixel Tablet.

Er liggen geen plannen om een goedkopere Pixel-telefoon uit te brengen, zo lijkt het volgens nieuwe berichten. In een interview met het Duitse Der Standard laat Google weten dat er geen plannen zijn om een budgetmodel uit te brengen in de Pixel-serie.

Bij een budgettoestel in de Pixel-reeks zou volgens Google teveel ingeleverd moeten worden op verschillende gebieden. Denk hierbij aan de AI-features van de Pixel-toestellen en ook de camera en het lange updatebeleid worden genoemd. Als dit allemaal meegenomen moet worden in het betaalbare model, zullen er concessies gedaan moeten worden op andere vlakken.

Wil je een Pixel-smartphone uit de nieuwe klasse, dan kom je nu uit op de Pixel 7a. Deze smartphone is er op moment van schrijven voor een bedrag van 489 euro.

