Fotokiezer in Android krijgt eindelijk ondersteuning Google Foto’s

Een fijne verbetering wordt uitgerold voor Android. Via de systeemupdate van februari krijgen gebruikers in de fotokiezer de mogelijkheid om een foto uit Google Foto’s te selecteren. Het is een functie waar we lang op hebben moeten wachten.

Google Foto’s in fotokiezer

Google heeft officieel aangekondigd dat het nu ondersteuning biedt voor Google Foto’s en andere cloudback-up-apps in de Android-fotokiezer. Deze stap volgt op de introductie van de herontworpen systeemfotokiezer met Android 13, die in eerste instantie voornamelijk gericht was op lokale mediabibliotheken. Met deze update krijgen gebruikers nu toegang tot foto’s die zijn opgeslagen in de cloud, rechtstreeks vanuit dezelfde gebruikersinterface. Dit betekent dat foto’s die zijn geback-upt naar de cloud, bekend als ‘cloudfoto’s’, nu naadloos worden geïntegreerd met lokale foto’s in de fotokiezer, waardoor het wisselen tussen apps overbodig wordt.

Bij het eerste gebruik van de bijgewerkte fotokiezer zal Google een banner tonen met de melding ‘Cloudfoto’s nu beschikbaar’, waarin de nieuwe functie wordt uitgelegd. De vernieuwde Android-fotokiezer zal cloudalbums weergeven op het betreffende tabblad en alle ‘favorieten’ prominent presenteren. Deze update wordt officieel uitgerold met de Google Systeemupdate van februari 2024 voor Android 12+ apparaten.

Google Foto’s is de eerste Android-app die de nieuwe kiezerfunctie ondersteunt, terwijl de API als onderdeel van een pilotprogramma open staat voor andere cloudmedia-apps. Google moedigt apps aan die aangepaste fotokiezers gebruiken om te upgraden naar de nieuwe ondersteuning.

Android selecteert automatisch een cloudmedia-app als er meerdere beschikbaar zijn op het apparaat, maar gebruikers hebben de mogelijkheid om op elk gewenst moment hun geselecteerde cloudmedia-app te wijzigen of te verwijderen via de instellingen voor de fotokiezer in het overloopmenu.