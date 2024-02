Google Play systeemupdate februari 2024: dit is er nieuw

Google brengt iedere maand een nieuwe Play-systeemupdate voor Android uit. Dat betekent dat ook deze maand een nieuwe Play-update klaarstaat. Wat brengt de nieuwe update?

Google Play update van februari

We zagen eerder deze maand al beveiligingsupdate februari 2024. In de komende weken en maanden zullen ook de nodige toestellen een nieuwe Play-update krijgen. Google heeft nu details van de inhoud van deze update gedeeld. Wat is het voordeel van deze update? En hoe vindt de verspreiding plaats? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet in onze Updategids.

Changelog

Wat brengt de Google Play systeemupdate van februari? Dat zetten we hieronder op een rijtje;

Settings Services v1.1.0.603376639 (2024-02-07)

[Phone] Improve the user experience.

Google Play-services v24.05 (07-02-2024)

Accountbeheer

[Auto] De functionaliteit voor inloggen op je Google-account met je telefoon is gestroomlijnd door de mobiele inlogpagina eerst te tonen.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Bugfixes voor services voor accountbeheer.

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Met de nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor apps van Google en derden kun je support krijgen voor Maps-gerelateerde processen in je apps.

Wallet

[Telefoon] Met updates voor de verificatie-instellingen van Wallet kun je er nu voor kiezen om je transacties te verifiëren voordat je contactloze betalingen doet.

Android System Intelligence U.18/T.43 (05-02-2024)

[Telefoon, tablet] Bugfixes in de UI voor Live ondertiteling.

[Telefoon, tablet] Het versienummer van het taalpakket voor spraakherkenning is toegevoegd aan de instellingenpagina.

