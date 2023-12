Fotokiezer in Android laat binnenkort ook cloud-albums zien

Een fijne verbetering wordt voorbereid voor Android. De fotokiezer die je mogelijk best vaak gebruikt, zal binnenkort ook foto’s laten zien die opgeslagen zijn in de cloud. Dit blijkt uit nieuwe aanwijzingen. Wat kunnen we verwachten?

Fotokiezer toont cloud-albums

Android 13 heeft recentelijk een nieuwe fotokiezerervaring geïntroduceerd, waarmee het mogelijk is privéfoto’s of -video’s te selecteren om te delen met een app. Voorheen was de fotokiezer van Android beperkt tot het selecteren van foto’s of video’s die lokaal op het apparaat waren opgeslagen. Echter, Google Foto’s werkt aan integratie met de fotokiezer, waardoor gebruikers binnenkort foto’s of video’s die in de cloud zijn opgeslagen kunnen delen.

Een opvallend kenmerk van de release van Android 13 vorig jaar was het nieuwe systeem genaamd ‘Photo Picker’. Met de fotokiezer kunnen gebruikers specifiek aangeven welke mediabestanden ze willen delen met een app. In tegenstelling tot aangepaste mediakiezers die door veel apps worden gebruikt, biedt de Photo Picker meer privacy in ontwerp. Echter, veel ontwikkelaars hebben dit nog niet geadopteerd vanwege ontbrekende basisfuncties, zoals het selecteren van mediabestanden die zijn opgeslagen in de cloud. Er zijn nu echter tekenen dat cloudinhoud van apps zoals Google Foto’s binnenkort beschikbaar zal zijn in de Android Fotokiezer.

De Fotokiezer is standaard beschikbaar op alle apparaten met Android 11 en nieuwer, maar dankzij een backport-versie van Google Play Services is het ook beschikbaar op apparaten met Android-versies vanaf Android 4.4. Momenteel bevat de Fotokiezer twee tabbladen: ‘Foto’s’ en ‘Albums’. Het ‘Foto’s’-tabblad toont foto’s en video’s in omgekeerde chronologische volgorde, terwijl het ‘Albums’-tabblad mediabestanden weergeeft uit verschillende albums op het apparaat, zoals Camera, Video’s, Schermafbeeldingen, Downloads en Favorieten. Als de meeste van uw foto’s en video’s echter op Google Foto’s zijn opgeslagen, mist de Android Fotokiezer veel van deze items.

Google heeft dit probleem voor gebruikers erkend en heeft de Android Photo Picker ontworpen met de mogelijkheid om vanaf het begin items van cloudmediaproviders te selecteren. Cloudmediaproviders verschijnen echter niet automatisch in de Android Photo Picker; ze moeten een API implementeren die apps alleen-lezen toegang geeft tot mediabestanden die in de cloud zijn opgeslagen.

De oudere systeembestandskiezer van Android biedt bredere toegang tot bestanden van lokale en cloudopslagproviders, maar de nieuwe Photo Picker mist nog steeds integratie met cloudmediaproviders. Google heeft aangekondigd dat cloudmediaproviders zoals Google Foto’s ondersteund zouden worden in een komende update, wat recentelijk ook daadwerkelijk is gebeurd.

Na het inschakelen van deze functie verschijnt er een nieuwe pagina genaamd “Cloud media app” onder Instellingen > Apps, waar gebruikers Google Foto’s kunnen activeren als cloudmediaprovider voor de Android Photo Picker. Hierdoor wordt het mogelijk om foto’s en video’s vanuit de cloud te selecteren en te delen via de Fotokiezer.

Ondanks deze uitbreiding heeft de Photo Picker nog steeds enkele beperkingen. Lokale albums gemaakt door apps als Snapseed worden niet weergegeven in het ‘Albums’-tabblad, waardoor gebruikers deze mediabestanden via het ‘Foto’s’-tabblad moeten vinden. Ook worden cloudmedia-items niet weergegeven wanneer de Fotokiezer wordt opgeroepen via het machtigingsdialoogvenster, hoewel dit wel beschikbaar is wanneer de Fotokiezer door een app wordt aangeroepen.