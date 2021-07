Google Contacten app krijgt prullenbak-functie

Een nieuwe functie wordt uitgerold naar de Google Contacten app. De nieuwste versie van de applicatie maakt het mogelijk om gebruik te maken van de prullenbak. Onder andere handig voor het herstellen van contacten.

Google Contacten met prullenbak

Google Contacten is de standaard telefoonboek-app die je op veel smartphones met Android tegenkomt. Google rolt voor de Android-toepassing stilletjes een nieuwe update uit, welke handig kan zijn bij het gebruik van de app. Je kunt in het zijmenu van de Google Contacten-app de optie ‘Prullenbak’ tegenkomen. De nieuwe optie wordt via een server-side update toegevoegd, dus je hoeft geen update ervoor uit de Google Play Store te downloaden.

De kans dat je vaak bezig bent met het verwijderen van contacten, schatten we vrij klein, maar als je dan een keer bezig bent, is de prullenbak handig. Want wanneer je per ongeluk een contactpersoon verwijdert, komt deze eerst in je prullenbak. Daar heb je nog de mogelijkheid om de prullenbak definitief te legen of om een contact te herstellen. Overigens wordt dertig dagen na verwijderen de prullenbak automatisch gewist.